В «Ювентусе» подтвердили, что могут разорвать контракт с Погба

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Полем Погба. Напомним, ранее хавбек провалил тест на допинг. Сообщалось, что туринский клуб может расторгнуть контракт с французом.

«Мы ждем окончания этой истории, а затем будем принимать решение с агентом игрока. Расторжение контракта рассматривается как одна из возможностей, но это зависит от результата расследования», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

В текущем сезоне Погба принял участие в двух матчах чемпионата Италии и не отметился результативными действиями. Трудовой договор футболиста с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года.