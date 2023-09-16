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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» подтвердили, что могут разорвать контракт с Погба

16 Сентября 2023 • 16:32 Комментировать
Ювентус
3:1
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Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Полем Погба. Напомним, ранее хавбек провалил тест на допинг. Сообщалось, что туринский клуб может расторгнуть контракт с французом.

«Мы ждем окончания этой истории, а затем будем принимать решение с агентом игрока. Расторжение контракта рассматривается как одна из возможностей, но это зависит от результата расследования», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

В текущем сезоне Погба принял участие в двух матчах чемпионата Италии и не отметился результативными действиями. Трудовой договор футболиста с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Кристиано Джунтоли
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