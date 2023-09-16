«Дженоа» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках четвёртого тура чемпионата Италии по футболу «Дженоа» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Дженоа - Наполи
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Протокол игры
Мартинес Хосеп•Де Винтер Кони•Бани Маттиа•Дрэгушин Раду•Аарон Мартин•Сабелли Стефано•Бадель Милан•Стротман Кевин•Френдруп Мортен•Гудмундссон Альберт•Ретеги Матео
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Жуан Жезус•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Элмас Эльиф•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
16 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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