«Ювентус» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках четвёртого тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Лацио».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Лацио
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Протокол игры
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Маккенни Уэстон•Миретти Фабио•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Влахович Душан•Кьеза Федерико
Проведель Иван•Марушич Адам•Казале Николо•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Камада Даити•Катальди Данило•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
16 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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