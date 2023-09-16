​«Ювентус» назвал состав на игру с «Лацио»

В субботу «Ювентус» будет принимать «Лацио» в рамках четвёртого тура чемпионата Италии. Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри включил в стартовый состав таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Маккенни, Миретти, Локателли, Рабио, Костич, Кьеза, Влахович.

Напомним, что полузащитник Поль Погба дисквалифицирован – пока что временно – после сдачи положительного теста на допинг.

Матч Серии А между «Ювентусом» и «Лацио» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.