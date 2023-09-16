Данилу: «Аллегри всегда хочет победы любой ценой»

Защитник «Ювентуса» Данилу рассказал о характере главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Напомним бразилец выступает под руководством итальянца с лета 2021 года, когда тот вернулся на пост наставника «старой синьоры» после двухлетней паузы.

«Его идея заключается в том, что если команде достаточно трёх пасов для забитого гола, зачем делать 50 передач? Массимилиано всегда хочет победы любой ценой. В футболе если ты не побеждаешь, ты не получаешь удовольствия. Всё очень просто. Я достиг своего уровня, благодаря двум годам работы с Аллегри. Массимилиано уделяет большое внимание ментальному аспекту», – приводит слова Данилу Il Corriere dello Sport.