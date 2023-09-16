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Чемпионат Италии. Серия А

Данилу: «Аллегри всегда хочет победы любой ценой»

16 Сентября 2023 • 11:41 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
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Через 2 ч. 34 мин.

Защитник «Ювентуса» Данилу рассказал о характере главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Напомним бразилец выступает под руководством итальянца с лета 2021 года, когда тот вернулся на пост наставника «старой синьоры» после двухлетней паузы.

«Его идея заключается в том, что если команде достаточно трёх пасов для забитого гола, зачем делать 50 передач? Массимилиано всегда хочет победы любой ценой. В футболе если ты не побеждаешь, ты не получаешь удовольствия. Всё очень просто. Я достиг своего уровня, благодаря двум годам работы с Аллегри. Массимилиано уделяет большое внимание ментальному аспекту», – приводит слова Данилу Il Corriere dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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