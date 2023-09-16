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Чемпионат Италии. Серия А

Роналду будет судиться с «Ювентусом»

16 Сентября 2023 • 11:34 Комментировать

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий в саудовском чемпионате за «Аль-Наср», будет судиться со своим бывшим клубом – туринским «Ювентусом». Об этом стало известно журналистам Calcio e Finanza.

У 38-летнего игрока было тайное соглашение со «старой синьорой», которое позволяло клубу откладывать выплату зарплаты. В рамках этой договоренности туринцы до сих пор должны португальцу 19,9 миллиона евро. Роналду решил забрать эти деньги при помощи суда.

Напомним, что Криштиану защищал цвета итальянского гранда с 2018 по 2021 год. С января форвард играет в Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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