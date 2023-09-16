Данилу: «Роналду – это игрок, который постоянно учится»

Защитник туринского «Ювентуса» Данилу рассказал про особенности характера бывшего нападающего «старой синьоры» Криштиану Роналду. Напомним, португалец выступал за «бьянконери» с 2018 по 2021 год.

«Роналду – это игрок, который постоянно учится, он не фокусируется на одной лишь технике. Он обращает много внимание на питание и психологические аспекты. Тщательность его подготовки и весь вклад – это нечто потрясающее», – цитирует Данилу Il Corriere dello Sport.

Роналду в данный момент выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В 2021 году футболист покинул «Ювентус» ради перехода в «Манчестер Юнайтед», где задержался всего на полтора сезона.