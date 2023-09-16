Данилу: «Влахович может стать одним из лучших нападающих Европы»

Защитник туринского «Ювентуса» Данилу оценил потенциал нападающего «старой синьоры» Душана Влаховича, карьера которого потерпела спад после трансфера в команду Массимилиано Аллегри в январе 2022 года.

«Он очень молод, у него бывают взлёты и падения, но Душан находится на правильном пути развития. Он оказывает на себя большое давление, ему приходится учиться управлять эмоциями. Если Влахович научится это делать, он может стать одним из лучших нападающих в Европы», – цитирует Данилу Il Corriere dello Sport.

Напомним, «Ювентус» летом был готов продать Влаховича за 80 миллионов евро, но ни один клуб не согласился заплатить за серба требуемую сумму.