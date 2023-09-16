Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Данилу: «Влахович может стать одним из лучших нападающих Европы»

16 Сентября 2023 • 11:16 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
1 1.93 X 3.45 2 4.40
Через 4 ч. 14 мин.

Защитник туринского «Ювентуса» Данилу оценил потенциал нападающего «старой синьоры» Душана Влаховича, карьера которого потерпела спад после трансфера в команду Массимилиано Аллегри в январе 2022 года.

«Он очень молод, у него бывают взлёты и падения, но Душан находится на правильном пути развития. Он оказывает на себя большое давление, ему приходится учиться управлять эмоциями. Если Влахович научится это делать, он может стать одним из лучших нападающих в Европы», – цитирует Данилу Il Corriere dello Sport.

Напомним, «Ювентус» летом был готов продать Влаховича за 80 миллионов евро, но ни один клуб не согласился заплатить за серба требуемую сумму.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович Данилу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ЛАЦИО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.09.23 в 16:00
Ювентус Ювентус
Лацио Лацио
1.95 3.60 4.20
Видео
16.09.23 в 19:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
1.97 3.70 3.95
Видео
16.09.23 в 21:45
Дженоа Дженоа
Наполи Наполи
5.60 4.40 1.59
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
11:41 · Италия. Серия А
Данилу: «Аллегри всегда хочет победы любой ценой»
11:34 · Италия. Серия А
Роналду будет судиться с «Ювентусом»
11:24 · Италия. Серия А
Данилу: «Роналду – это игрок, который постоянно учится»
11:16 · Италия. Серия А
Данилу: «Влахович может стать одним из лучших нападающих Европы»
10:48 · Италия. Серия А
Данилу: «Кьеза – один из лучших талантов Италии»
08:43 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» и «Лацио» сейчас на одном уровне»
08:27 · Италия. Серия А
Пиоли высказался о дерби «Интер» - «Милан»
08:18 · Италия. Серия А
Дибала обратился к болельщикам «Ромы»
03:42 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Состав «Милана» изменился, но принципы остались прежними»
01:59 · Англия. Премьер-лига
Данило сравнил Гвардиолу и Аллегри
15 Сентября
23:26 · Италия. Серия А
​Рома – Эмполи: прогноз на матч чемпионата Италии – 17 сентября 2023
23:15 · Италия. Серия А
«Рома» предложит Дибале новый контракт с повышением зарплаты
22:04 · Италия. Серия А
Санчес и Куадрадо смогут сыграть с «Миланом»
21:44 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик: «Победа в Серии А – реалистичная цель для «Милана»
17:42 · Италия. Серия А
​Аллегри высказался о скандале с Погба – игрок провалил допинг-тест
Все новости
Рекомендуем