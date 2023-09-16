Данилу: «Кьеза – один из лучших талантов Италии»

Защитник туринского «Ювентуса» Данилу оценил потенциал нападающего Федерико Кьезы, который минувшим летом всё же остался в команде Массимилиано Аллегри, несмотря на интерес со стороны зарубежных топ-клубов.

«Кьеза – один из лучших талантов Италии. У него отличная техника, но ему нужно постоянно расти. Я приведу в пример другого талантливого игрока – Фила Фодена. Он усердно работает и почти не делает перерывов. Федерико должен достичь своего уровня, пользуясь головой», – сказал Данилу в беседе с изданием Il Corriere dello Sport.

Напомним, Кьеза в новом розыгрыше чемпионата Италии уже отметился двумя забитыми голами в трёх матчах.