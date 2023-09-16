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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Ювентус» и «Лацио» сейчас на одном уровне»

16 Сентября 2023 • 08:43 Комментировать

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался касательно предстоящего поединка против римского «Лацио» в рамках пятого тура итальянской Серии А.

«Ювентус» и «Лацио» сейчас на одном уровне. У нас схожая цель – финишировать в топ-4. «Лацио» - отлично организованная команда, как в защите, так и в нападении. Нам предстоит непростая игра, мы должны быть сосредоточены на ней», - передает слова специалиста Football-Italia.

Встреча состоится в Турине сегодня, 16 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Перед этим матчем «старая синьора» занимает третье место в турнирной таблице, а римляне располагаются на 14-м.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Массимилиано Аллегри
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