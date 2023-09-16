Пиоли высказался о дерби «Интер» - «Милан»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Интера» в рамках пятого тура чемпионата Италии.

«Плохая статистика в последних дерби? Меня это не волнует. Эти результаты уже в прошлом. Я уже думаю о завтрашнем дне. Заинтересован в том, чтобы мы находили правильные решения и играли в свой футбол, ставя соперника в непростое положение», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.

Поединок «Интера» против «Милана» состоится сегодня, 16 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.