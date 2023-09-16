Дибала обратился к болельщикам «Ромы»

Форвард столичной «Ромы» Пауло Дибала обратился к болельщикам команды.

«Хочу выразить благодарность от себя и команды за вашу поддержку. Для нас это очень важно. Вы сразу же заставили меня почувствовать себя как дома. Мне и моей семье здесь комфортно. Стараюсь наслаждаться городом, гуляя и путешествуя по окрестностям. Надеюсь, что задержусь здесь надолго», - цитирует аргентинского нападающего Pagine Romaniste.

Напомним, что Дибала пополнил ряды римского коллектива летом 2022 года, подписав трехлетнее трудовое соглашение. В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел один поединок.