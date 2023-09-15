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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри высказался о скандале с Погба – игрок провалил допинг-тест

15 Сентября 2023 • 17:42 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
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Через 21 ч. 17 мин.

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу скандала с полузащитником Полем Погба. Как известно, французский полузащитник провалил тест на допинг – в его организме обнаружили повышенный уровень тестостерона.

«Мне жаль Погба. Но нам нужно подождать, потому что по этому поводу ведётся расследование», - сказал Аллегри журналистам.

Напомним, что Поль Погба получил дисквалификацию. Отстранение полузащитника пока что является временным – результат второй пробы ещё не известен.

Ближайший матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Лацио» на своём поле.

​Американский след: Стало известно, как в организм Погба попал допинг

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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