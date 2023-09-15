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Чемпионат Италии. Серия А

Балотелли вернулся в Турцию официально

15 Сентября 2023 • 17:36 Комментировать
Адана Демирспор
...
Пендикспор
16.09 20:00

Бывший форвард сборной Италии, а также «Интера», «Милана» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли снова стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор». Футболист и клуб с юго-востока Турции подписали контракт на сезон с возможностью продления ещё на один.

Напомним, что прошлый сезон знаменитый форвард провёл в Швейцарии в рядах «Сьона» - за клуб он оформил шесть голов и три ассиста в 18 матчах. А за сезон-2021/22, который он отыграл в Адане, нападающему удалось забить 18 голов и сделать четыре голевых передачи.

После трёх сыгранных матчей чемпионата Турции старый-новый клуб Балотелли идёт на 10-м месте в пятью набранными баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли Адана Демирспор трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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