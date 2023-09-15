Бывший форвард сборной Италии, а также «Интера», «Милана» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли снова стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор». Футболист и клуб с юго-востока Турции подписали контракт на сезон с возможностью продления ещё на один.

Напомним, что прошлый сезон знаменитый форвард провёл в Швейцарии в рядах «Сьона» - за клуб он оформил шесть голов и три ассиста в 18 матчах. А за сезон-2021/22, который он отыграл в Адане, нападающему удалось забить 18 голов и сделать четыре голевых передачи.

После трёх сыгранных матчей чемпионата Турции старый-новый клуб Балотелли идёт на 10-м месте в пятью набранными баллами.