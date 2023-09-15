​Пиоли пояснил, разочарован ли он непопаданием Леау в список претендентов на «Золотой мяч»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос журналистов о том, что он думает по поводу того, что лидер и самый дорогой футболист команды, Рафаэл Леау, не был включен в список тридцати претендентов на «Золотой мяч» - высшую индивидуальную награду в мировом футболе.

Пиоли признался, что не особо и ждал этого, ввиду того, что персональные свершения Леау не были поддержаны должным выступлением клуба, занявшего только четвертое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А в прошлом сезоне.

- Мы с ним не говорили об этом и я даже не думал о подобном. По мне, Леау очень вырос, он становится решающим игроком на поле, лидером команды, - цитирует слова Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.