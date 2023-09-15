​Лофтус-Чик: «Жиру и Лаутаро сильно отличаются друг от друга»

Милан живет ожиданием дерби, и болельщиков как «Милана», так и «Интера» очень интересует вопрос, как выступят нападающие - Лаутаро Мартинес в «Интере» и Оливье Жиру в «Милане». Все помнят два гола Жиру в феврале 2022 года, переломившие ход чемпионата в пользу «Милана», но помнят и голы Мартинеса в прошлом сезоне, стоившие «Милану» и Суперкубка Италии, и финала Лиги чемпионов. Новобранец «Милана» Рубен Лофтус-Чик сравнил футболистов.

- Два сильно отличающихся друг от друга игрока. Мне нравится играть с Оливье, он отлично удерживает мяч и умеет отдать пас в нужный момент. А еще он изумительно играет головой. Про Лаутаро я знаю меньше, но мне кажется, что он - «убийца», когда получает голевой шанс, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.