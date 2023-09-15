​Погба и допинг: контранализ перенесли

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба провалил допинг-тест – в его организме выявили повышенный уровень тестостерона. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, второй анализ положительного образца Погба был назначен на 20 сентября. Теперь его перенесли на 5 октября. Причина заключается в недоступности консультанта футболиста.

Напомним, что после положительного теста на допинг Погба был временно дисквалифицирован в качестве меры предосторожности. Теперь он получает минимальную зарплату – около 2 тысяч евро в месяц. При этом «Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба, если вторая проба окажется положительной, и игрока признают виновным в употреблении допинга.