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​Погба и допинг: контранализ перенесли

15 Сентября 2023 • 15:30 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
1 1.93 X 3.45 2 4.40
Через 23 ч. 47 мин.

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба провалил допинг-тест – в его организме выявили повышенный уровень тестостерона. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, второй анализ положительного образца Погба был назначен на 20 сентября. Теперь его перенесли на 5 октября. Причина заключается в недоступности консультанта футболиста.

Напомним, что после положительного теста на допинг Погба был временно дисквалифицирован в качестве меры предосторожности. Теперь он получает минимальную зарплату – около 2 тысяч евро в месяц. При этом «Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба, если вторая проба окажется положительной, и игрока признают виновным в употреблении допинга.

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Ювентус Поль Погба
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