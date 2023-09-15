​Лофтус-Чик: «Не терпится сыграть в дерби»

Новобранец итальянского «Милана» Рубен Лофтус-Чик поделился своим мнением о предстоящем дерби - в субботу «Милан» сыграет с «Интером» в рамках четвертого тура итальянской Серии А. По словам Лофтус-Чика, партнеры по команде не стали рассказывать ему о миланском дерби, дав понять, что он, дескать, и так все поймет сам.

- Я спросил партнеров по команде, что такое атмосфера миланского дерби, и они сказали, что это не описать словами. «Не переживай, ты сам все поймешь», заверили они меня. Мне не терпится сыграть в дерби, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Ранее англичанин выступал за «Челси».