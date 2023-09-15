​Чудесным образом спасшийся в авиакатастрофе «Шапекоэнсе» футболист выступает в Италии

В ноябре 2016 года футбольный мир потрясла авиакатастрофа, которая практически уничтожила бразильский клуб «Шапекоэнсе». Лукас Скалон, в то время начинающий футболист клуба, спасся чудесным образом - его не взяли в роковой полет по причине невостребованности в основном составе. Тренер клуба решил не брать его на матч - и спас, тем самым, Лукасу жизнь.

Сейчас ему 27 лет и он, отыграв-таки в возрожденном «Шапекоэнсе» несколько лет, решил перебраться в итальянскую Серию Д. Он уже успел поиграть в составе таких клубов, как «Риети», «Фьюджи» и «Лавелло», а с этого сезона выступает за «Джойезе».