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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Вероны» Гюнтер отказал ЦСКА и ещё двум клубам

15 Сентября 2023 • 12:09 Комментировать

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер был востребован в летнее трансферное окно. По сообщениям в соцсетях инсайдера Николо Скиры, в услугах игрока были заинтересованы три клуба. Речь идет о московском ЦСКА, загребском «Динамо» и стамбульском «Бешикташе».

Как информирует источник, немец отверг все предложения и решил остаться в нынешнем клубе. При этом он не входит в планы главного тренера Марко Барони, делающего ставку на других защитников.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Гюнтер выступал за «Верону» и «Сампдорию». Корай принял участие в 23 встречах, в которых забил гол, сделал результативную передачу и получил пять желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бешикташ Верона Динамо Загреб Корай Гюнтер
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