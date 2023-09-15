Защитник «Вероны» Гюнтер отказал ЦСКА и ещё двум клубам

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер был востребован в летнее трансферное окно. По сообщениям в соцсетях инсайдера Николо Скиры, в услугах игрока были заинтересованы три клуба. Речь идет о московском ЦСКА, загребском «Динамо» и стамбульском «Бешикташе».

Как информирует источник, немец отверг все предложения и решил остаться в нынешнем клубе. При этом он не входит в планы главного тренера Марко Барони, делающего ставку на других защитников.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Гюнтер выступал за «Верону» и «Сампдорию». Корай принял участие в 23 встречах, в которых забил гол, сделал результативную передачу и получил пять желтых карточек.