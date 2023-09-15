Экс-игрок «Интера» Ляич вернулся в Сербию

Сербский полузащитник Адем Ляич, поигравший в итальянском чемпионате за миланский «Интер» и «Рому», вернулся на родину. Игрок перешел из «Карагюмрюка» в «Нови Пазар», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что в свое время Ляич мог отправиться в Российскую премьер-лигу. Заинтересованность в трансфере полузащитника проявлял московский «Спартак». Стороны вели переговоры, однако сделка сорвалась из-за отказа девушки Адема переезжать в Россию.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух поединках чемпионата Турции, не отметившись голевыми действиями.