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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Интера» Ляич вернулся в Сербию

15 Сентября 2023 • 07:47 Комментировать

Сербский полузащитник Адем Ляич, поигравший в итальянском чемпионате за миланский «Интер» и «Рому», вернулся на родину. Игрок перешел из «Карагюмрюка» в «Нови Пазар», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что в свое время Ляич мог отправиться в Российскую премьер-лигу. Заинтересованность в трансфере полузащитника проявлял московский «Спартак». Стороны вели переговоры, однако сделка сорвалась из-за отказа девушки Адема переезжать в Россию.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух поединках чемпионата Турции, не отметившись голевыми действиями.

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Нови Пазар Адем Ляич трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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