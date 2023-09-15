Фрей - о Погба: «Эта ситуация может стать концом его карьеры»

Бывший вратарь сборной Франции Себастьен Фрей отреагировал на скандал вокруг полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба. Недавно в крови игрока был обнаружен запрещенный препарат.

«Печально наблюдать за тем, что сейчас происходит с Полем. В случае употребления допинга клуб имеет право потребовать компенсацию за причиненный ущерб. Эта история может отобрать у Погба все. Очень жаль, но это может стать концом его карьеры», - передает слова Фрея TVP PAY.

Погба сдал положительный допинг-тест после поединка первого тура чемпионата Италии против «Удинезе». В связи с этим «старая синьора» отстранила француза от команды.