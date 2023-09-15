Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Фрей - о Погба: «Эта ситуация может стать концом его карьеры»

15 Сентября 2023 • 07:36 Комментировать

Бывший вратарь сборной Франции Себастьен Фрей отреагировал на скандал вокруг полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба. Недавно в крови игрока был обнаружен запрещенный препарат.

«Печально наблюдать за тем, что сейчас происходит с Полем. В случае употребления допинга клуб имеет право потребовать компенсацию за причиненный ущерб. Эта история может отобрать у Погба все. Очень жаль, но это может стать концом его карьеры», - передает слова Фрея TVP PAY.

Погба сдал положительный допинг-тест после поединка первого тура чемпионата Италии против «Удинезе». В связи с этим «старая синьора» отстранила француза от команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Себастьен Фрей
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
10:08 · Россия. Премьер-лига
Гюнтер отказал ЦСКА в последний момент
08:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА интересен немецкий защитник
07:47 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Интера» Ляич вернулся в Сербию
07:36 · Италия. Серия А
Фрей - о Погба: «Эта ситуация может стать концом его карьеры»
01:51 · Италия. Серия А
​Фамилия Ибрагимович остаётся в Серии А - «Фрозиноне» объявил о новом контракте
01:36 · Италия. Серия А
​Тотти намекнул на возвращение в «Рому»
14 Сентября
21:50 · Италия. Серия А
​Интер – Милан: прогноз на матч чемпионата Италии – 16 сентября 2023
21:40 · Италия. Серия А
​Ювентус - Лацио: прогноз на матч чемпионата Италии – 16 сентября 2023
18:23 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо — лучший игрок «Наполи» в августе официально
18:14 · Италия. Серия А
​Тарасов отреагировал на попадание Хвичи в номинацию на приз от ФИФА
15:06 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Возможно, в будущем я стану тренером «Ювентуса» и покажу, насколько клуб важен для меня»
14:53 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Аллегри советовал мне завершить карьеру футболиста и стать тренером»
14:43 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Ювентус» больше не является «Ювентусом», я не знаю, кто за это ответственен»
14:11 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик: «Пиоли хочет, чтобы я доминировал в полузащите»
13:04 · Италия. Серия А
Пинамонти объяснил, почему покинул «Интер»
Все новости
Рекомендуем