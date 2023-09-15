​Фамилия Ибрагимович остаётся в Серии А - «Фрозиноне» объявил о новом контракте

Знаменитый Златан Ибрагимович закончил карьеру и так и не объявился в другом клубе Серии А, хотя ожидалось, что он попробует сделать это.

Однако фамилия «Ибрагимоович» будет мелькать в протоколах матчей Серии А в начавшемся сезоне - вернувшийся в высший свет итальянского футбола «Фрозиноне» объявил об аренде Арийона Ибрагимовича, немецкого футболиста с албанскими корнями, права на которого принадлежат мюнхенской «Баварии».

В конце сезона «Фрозиноне» сможет выкупить его, если сочтет необходимым. Свой следующий матч в Серии А команда проведет в воскресенье дома против «Сассуоло».