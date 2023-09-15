​Тотти намекнул на возвращение в «Рому»

Легендарный экс-капитан римской «Ромы» в скором времени может вернуться в стан своего любимого клуба - не в качестве игрока, конечно же, а в качестве технического специалиста, возможно, с целью совместной работы с Жозе Моуринью. Во всяком случае, Тотти неожиданно принялся нахваливать португальского специалиста, хотя ранее особой любви между ними не наблюдалось.

- Хочет ли Моуринью меня? Я думаю ,что да. Мы общались, я не скажу вам о чем. Может, уже в этом году, может, в следующем. Мне не хватает «Ромы». Но это, впрочем, может сказать любой из бывших игроков, - цитирует слова Тотти итальянское новостное агентство ITASportPress.