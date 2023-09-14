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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Лоренцо — лучший игрок «Наполи» в августе официально

14 Сентября 2023 • 18:23 Комментировать
Дженоа
...
Наполи
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16.09 21:45

Крайний защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо признан лучшим футболистом команды по итогам августа. Об этом сообщила пресс-служба неаполитанского клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний итальянец принял участие в трех матчах Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

После трех туров «Наполи» занимает шестое место в чемпионате Италии, набрав шесть очков.

Следующий матч действующего чемпиона страны пройдет 16 сентября, соперником станет «Дженоа». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джованни Ди Лоренцо
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