Крайний защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо признан лучшим футболистом команды по итогам августа. Об этом сообщила пресс-служба неаполитанского клуба.
В нынешнем сезоне 30-летний итальянец принял участие в трех матчах Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.
После трех туров «Наполи» занимает шестое место в чемпионате Италии, набрав шесть очков.
Следующий матч действующего чемпиона страны пройдет 16 сентября, соперником станет «Дженоа». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:45 по московскому времени.
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