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​Тарасов отреагировал на попадание Хвичи в номинацию на приз от ФИФА

14 Сентября 2023 • 18:14 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, который ранее поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин», попал в номинацию на приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА. Комментарий на этот счёт дал экс-игрок «железнодорожников» Дмитрий Тарасов.

«Наверное, это аванс, он провёл хороший год. Хорошо себя проявил и зарекомендовал. Самое главное - давал результат», - цитирует Тарасова Metaratings.

В то же время Тарасов отметил, что некоторые футболисты, в частности Лионель Месси и Килиан Мбаппе, имеют больше шансов выиграть приз, чем Хвича Кварацхелия.

«Но и авансом - это большой бонус для него. Главное, чтобы он не расслаблялся и двигался в том же направлении», - сказал Тарасов. Он также сообщил, что переписывается с Хвичей через социальные сети.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов Наполи Хвича Кварацхелия
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