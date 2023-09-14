«Ювентус» сохраняет интерес к Кефрену Тюраму, но игрок стоит 35-40 миллионов евро

Туринский «Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Ниццы» Кефрену Тюраму, который так и не ушёл на повышение в летнее трансферное окно. Французом интересовались многие топ-клубы, но трансфер так и не состоялся.

По информации от Tuttojuve, «Ювентус» сохраняет Тюрама в своём шорт-листе, но потенциальной сделке в январе будет мешать требуемая сумма трансфера, которую озвучила «Ницца». Французский клуб хочет выручить за своего талантливого хавбека 35-40 миллионов евро.

«Ювентус» рассматривает Тюрама в качестве потенциальной замены Полю Погба, с которым клуб может разорвать контракт из-за допингового скандала.