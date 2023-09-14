​Раньери стал почётным гражданином Кальяри

На Сардинии продолжают осыпать почестями Клаудио Раньери, который вернул местный клуб «Кальяри» в высший свет итальянского футбола. Отныне он является новым почетным гражданином Кальяри, за это практически единогласно проголосовал городской совет Кальяри.

- Достижения синьора Клаудио с «Кальяри» являются важным наследием и совместным активом для всех жителей города и нашего острова Сардиния, - сообщается в клубном коммюнике по этому поводу.

Раньери, в свою очередь, поблагодарил руководство города за такую честь. Ранее он уже руководил клубом с 1988 по 1991 год, и также вывел его тогда в Серию А.