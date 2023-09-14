Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Раньери стал почётным гражданином Кальяри

14 Сентября 2023 • 03:00 Комментировать

На Сардинии продолжают осыпать почестями Клаудио Раньери, который вернул местный клуб «Кальяри» в высший свет итальянского футбола. Отныне он является новым почетным гражданином Кальяри, за это практически единогласно проголосовал городской совет Кальяри.

- Достижения синьора Клаудио с «Кальяри» являются важным наследием и совместным активом для всех жителей города и нашего острова Сардиния, - сообщается в клубном коммюнике по этому поводу.

Раньери, в свою очередь, поблагодарил руководство города за такую честь. Ранее он уже руководил клубом с 1988 по 1991 год, и также вывел его тогда в Серию А.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Кальяри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
03:00 · Италия. Серия А
​Раньери стал почётным гражданином Кальяри
02:58 · Италия. Серия А
Таккинарди – о Погба: «Было очевидно, что он уже не тот»
02:56 · Италия. Серия А
​Стала известна зарплата Верратти в Катаре
02:19 · Италия. Серия А
Дуван Сапата объяснил, почему перешёл в «Торино», а не в «Рому»
01:39 · Италия. Серия А
​Верратти: «Есть ощущение, что меня ждёт хороший сезон»
01:34 · Италия. Серия А
​Серена: «Дерби будет напряжённым»
01:17 · Италия. Серия А
«Ювентус» не планирует подписывать замену Погба
00:36 · Италия. Серия А
Дибала назвал цель «Ромы» на сезон
00:19 · Италия. Серия А
Димарко: «Я заслужил своё место в «Интере»
00:05 · Италия. Серия А
Леау: «Я не считаю себя эгоистичным игроком»
13 Сентября
23:44 · Италия. Серия А
Маротта: «Переговоры по новому контракту с Димарко стартуют уже скоро»
23:01 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ нацелился на Кварацхелию слухи
22:13 · Италия. Серия А
Маротта: «Борьба за чемпионство в Серии А будет очень напряжённой»
21:12 · Италия. Серия А
Де Кетеларе: «Уход из «Милана» – моё личное решение»
21:02 · Италия. Серия А
Бремер назвал трёх самых сложных оппонентов в Серии А среди нападающих
Все новости
Рекомендуем