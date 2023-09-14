Таккинарди – о Погба: «Было очевидно, что он уже не тот»

Бывший футболист «Ювентуса» Алессио Таккинарди поделился мнением о Поле Погба.

Французский полузащитник может больше не сыграть за туринский коллектив из-за допингового скандала. По словам Таккинарди, 30-летний игрок не вызывал доверия и до этой истории: «Многие звёзды, вернувшиеся в Серию А спустя много лет, не смогли показать себя. Даже если взять за скобки ситуацию с допингом, на месте «Ювентуса» я бы не рассчитывал на Погба, поскольку он, что очевидно, уже не тот игрок, каким был когда-то», – заявил в интервью Sportitalia экс-футболист сборной Италии.

Поль Погба провёл всего 12 матчей с момента возвращения в «Ювентус» летом прошлого года. Значительную часть минувшей кампании хавбек пропустил из-за травмы.