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Чемпионат Италии. Серия А

Таккинарди – о Погба: «Было очевидно, что он уже не тот»

14 Сентября 2023 • 02:58 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
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16.09 16:00

Бывший футболист «Ювентуса» Алессио Таккинарди поделился мнением о Поле Погба.

Французский полузащитник может больше не сыграть за туринский коллектив из-за допингового скандала. По словам Таккинарди, 30-летний игрок не вызывал доверия и до этой истории: «Многие звёзды, вернувшиеся в Серию А спустя много лет, не смогли показать себя. Даже если взять за скобки ситуацию с допингом, на месте «Ювентуса» я бы не рассчитывал на Погба, поскольку он, что очевидно, уже не тот игрок, каким был когда-то», – заявил в интервью Sportitalia экс-футболист сборной Италии.

Поль Погба провёл всего 12 матчей с момента возвращения в «Ювентус» летом прошлого года. Значительную часть минувшей кампании хавбек пропустил из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессио Таккинарди Поль Погба
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