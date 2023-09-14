​Стала известна зарплата Верратти в Катаре

Итальянский полузащитник Марко Верратти покинул парижский «ПСЖ», в котором он провел последние десять лет своей карьеры, и будет выступать в Катаре, в составе местного «Аль-Араби».

Игрок подписал с клубом трехлетний контракт, который позволит ему заработать за это время больше, чем за десять лет в Париже - 90 миллионов евро. Это означает по тридцать миллионов евро за сезон. Но не обидели и «ПСЖ» - парижане выручили за Верратти сумму в 45-50 миллионов евро, в зависимости от показателей игрока.

Напомним, что Верратти никогда не играл в Серии А - он выступал за «Пескару», и «ПСЖ» выкупил его в 2013 году после того, как Марко помог команде выйти в Серию А.