​Верратти: «Есть ощущение, что меня ждёт хороший сезон»

Итальянский плеймейкер Марко Верратти перебрался в катарский клуб «Аль-Араби», и теперь бывший футболист «Пескары» и «ПСЖ» уверяет, что ему не терпится дождаться первого матча в составе своего нового коллектива. По словам Верратти, он уверен в том, что впереди - успешный сезон.

- Я очень доволен быть тут, есть большое желание преуспеть. Мне не терпится увидеть новую реальность, мою новую действительность, стадион, фанатов, команду, наставника. Надеюсь, что меня ждет успешный сезон, - цитирует слова Верратти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Верратти провел в «ПСЖ» десять лет.