Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Верратти: «Есть ощущение, что меня ждёт хороший сезон»

14 Сентября 2023 • 01:39 Комментировать

Итальянский плеймейкер Марко Верратти перебрался в катарский клуб «Аль-Араби», и теперь бывший футболист «Пескары» и «ПСЖ» уверяет, что ему не терпится дождаться первого матча в составе своего нового коллектива. По словам Верратти, он уверен в том, что впереди - успешный сезон.

- Я очень доволен быть тут, есть большое желание преуспеть. Мне не терпится увидеть новую реальность, мою новую действительность, стадион, фанатов, команду, наставника. Надеюсь, что меня ждет успешный сезон, - цитирует слова Верратти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Верратти провел в «ПСЖ» десять лет.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марко Верратти Аль-Араби Доха чемпионат Катара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
01:39 · Италия. Серия А
​Верратти: «Есть ощущение, что меня ждёт хороший сезон»
01:34 · Италия. Серия А
​Серена: «Дерби будет напряжённым»
01:17 · Италия. Серия А
«Ювентус» не планирует подписывать замену Погба
00:36 · Италия. Серия А
Дибала назвал цель «Ромы» на сезон
00:19 · Италия. Серия А
Димарко: «Я заслужил своё место в «Интере»
00:05 · Италия. Серия А
Леау: «Я не считаю себя эгоистичным игроком»
13 Сентября
23:44 · Италия. Серия А
Маротта: «Переговоры по новому контракту с Димарко стартуют уже скоро»
23:01 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ нацелился на Кварацхелию слухи
22:13 · Италия. Серия А
Маротта: «Борьба за чемпионство в Серии А будет очень напряжённой»
21:12 · Италия. Серия А
Де Кетеларе: «Уход из «Милана» – моё личное решение»
21:02 · Италия. Серия А
Бремер назвал трёх самых сложных оппонентов в Серии А среди нападающих
18:25 · Италия. Серия А
Журналист из Италии считает, что Алексей Миранчук ничем не выделяется на фоне игроков Серии А
18:08 · Италия. Серия А
Ханданович готовится к завершению карьеры
17:48 · Италия. Серия А
​Погба признался, что принимал тестостерон
16:49 · Италия. Серия А
«Интер» предложит новый контракт Мхитаряну слухи
Все новости
Рекомендуем