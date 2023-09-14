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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не планирует подписывать замену Погба

14 Сентября 2023 • 01:17 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
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16.09 16:00

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может покинуть клуб в скором времени.

30-летний футболист, напомним, провалил тест на допинг, из-за чего туринский клуб может расторгнуть его контракт. По слухам, руководство «бьянконери» рассматривает возможность приглашения нового игрока, способного заменить француза, из числа свободных агентов, однако эту информацию не подтверждает инсайдер Николо Скира: по его сведениям, в «Ювентусе» не ищут замену Погба и не планируют подписывать нового хавбека в ближайшее время.

Поль Погба успел дважды сыграть в текущем сезоне, выйдя на замену в матчах Серии А против «Болоньи» и «Эмполи».

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Ювентус Поль Погба трансферы футбола - лето 2023
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