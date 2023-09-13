Бремер назвал трёх самых сложных оппонентов в Серии А среди нападающих

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал, против кого труднее всего защищаться.

Бразильский футболист переехал в Италию в 2018 году, пополнив ряды «Торино», а в спустя четыре года оказался в «Ювентусе». В общей сложности в активе 26-летнего центрбека 131 матч в итальянской Серии А.

«Кого из нападающих было труднее всего сдержать? Эдин Джеко был очень хорош как в «Роме», так и в «Интере», также можно выделить Лаутаро Мартинеса – он тоже очень неординарный форвард. Дуван Сапата тоже был крайне опасен, когда выступал за «Аталанту», – приводит Football Italia слова Бремера.