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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер назвал трёх самых сложных оппонентов в Серии А среди нападающих

13 Сентября 2023 • 21:02 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
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16.09 16:00

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал, против кого труднее всего защищаться.

Бразильский футболист переехал в Италию в 2018 году, пополнив ряды «Торино», а в спустя четыре года оказался в «Ювентусе». В общей сложности в активе 26-летнего центрбека 131 матч в итальянской Серии А.

«Кого из нападающих было труднее всего сдержать? Эдин Джеко был очень хорош как в «Роме», так и в «Интере», также можно выделить Лаутаро Мартинеса – он тоже очень неординарный форвард. Дуван Сапата тоже был крайне опасен, когда выступал за «Аталанту», – приводит Football Italia слова Бремера.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эдин Джеко Дуван Сапата Лаутаро Мартинес Глейсон Бремер
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