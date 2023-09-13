Журналист из Италии считает, что Алексей Миранчук ничем не выделяется на фоне игроков Серии А

Журналист Tuttosport Массимо Франки поделился комментарием о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Вряд ли в этом сезоне Миранчук чем-то удивит и заставит Гасперини ставить его в стартовый состав. У Алексея было достаточно времени, чтобы проявить себя», — цитирует Франки портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Миранчук ничем не выделяется на фоне остальных футболистов итальянского чемпионата.

Напомним, прошлый сезон 27-летний хавбек провел на правах аренды в «Торино». В нынешней кампании Миранчук на поле не появлялся.

Контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 12 млн евро.