​Погба признался, что принимал тестостерон

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба провалил допинг-тест – в его организме обнаружили повышенный уровень тестостерона.

Как сообщает итальянский Sky, 30-летний Погба признался руководителям «Ювентуса», что он принимал тестостерон, хотя не знал об этом.

Если вторая проба Погба тоже окажется положительной, футболист перестанет получать зарплату. Дело может дойти даже до расторжения трудового соглашения.

Ранее сообщалось, что тестостерон содержался в пищевой добавке, которую Погба посоветовал его друг – врач из США.

В сезоне 2023/2024 Поль Погба успел поучаствовать в двух матчах.

​Американский след: Стало известно, как в организм Погба попал допинг