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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» может выгнать Погба и сэкономить 30 млн евро

13 Сентября 2023 • 15:51 Комментировать

Полузащитник Поль Погба может покинуть «Ювентус» после того, как его тест на допинг оказался положительным. В организме спортсмена выявили повышенный уровень тестостерона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в случае установления вины Погба «Ювентус» будет иметь основания для расторжения контракта в одностороннем порядке. В таком случае «старая синьора» сэкономит около 30 миллионов евро.

Отметим, что действующий контракт Поля Погба с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2026 года.

Ближайший матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт 16 сентября – против «Лацио».

​Американский след: Стало известно, как в организм Погба попал допинг

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Ювентус Поль Погба
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