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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» перестал платить Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста

13 Сентября 2023 • 10:50 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

Туринский «Ювентус» на время заморозил выплаты полузащитнику Полю Погба, который недавно провалил допинг-тест. По информации от журналиста Николо Скиры, француз в ближайшее время не будет получать зарплату.

Источник также добавляет, что «Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба, если футболиста дисквалифицируют на длительный срок. «Старая синьора» не намерена держать у себя игрока, который зарабатывает около 8 миллионов евро в год.

Напомним, Погба большую часть прошлого сезона пропустил из-за различных травм. Футболист вернулся в «Ювентус» летом 2022 года на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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