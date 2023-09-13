Бергоми рассказал, чего ждёт от дерби «Интер» - «Милан»

Экс-футболист миланского «Интера» Джузеппе Бергоми высказался касательно предстоящего поединка против «Милана» в рамках четвертого тура итальянского чемпионата.

«Сейчас позади всего лишь три тура. Серьезные испытания начнутся после перерыва на матчи сборных и старта еврокубков. Оба соперника хорошо проявили себя в первых турах, но при этом показали разный стиль игры», - передает слова Бергоми pianetamilan.it.

Миланское дерби состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в субботу, 16 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей команды лидируют в турнирной таблице Серии А.