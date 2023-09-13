Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бергоми рассказал, чего ждёт от дерби «Интер» - «Милан»

13 Сентября 2023 • 09:12 Комментировать

Экс-футболист миланского «Интера» Джузеппе Бергоми высказался касательно предстоящего поединка против «Милана» в рамках четвертого тура итальянского чемпионата.

«Сейчас позади всего лишь три тура. Серьезные испытания начнутся после перерыва на матчи сборных и старта еврокубков. Оба соперника хорошо проявили себя в первых турах, но при этом показали разный стиль игры», - передает слова Бергоми pianetamilan.it.

Миланское дерби состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в субботу, 16 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей команды лидируют в турнирной таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Джузеппе Бергоми
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
09:12 · Италия. Серия А
Бергоми рассказал, чего ждёт от дерби «Интер» - «Милан»
07:53 · Италия. Серия А
Дешам поддержал Погба после проваленного допинг-теста
07:47 · Германия. Бундеслига
Коман отреагировал на скандал вокруг Погба
05:07 · Италия. Серия Б
​Наингголан может вернуться в клуб Серии С
03:52 · Германия. Бундеслига
Бонуччи был готов остаться в «Ювентусе» в роли резервиста
03:29 · Италия. Серия А
Перес хочет видеть в «Реале» Осимхена слухи
01:54 · Германия. Бундеслига
Коман отговаривал Павара от перехода в «Интер», утверждая, что «Бавария» лучше слухи
01:40 · Италия. Серия А
​Дзофф вступился за Доннарумму
00:44 · Италия. Серия А
​Бергоми: «Не могу предсказать исход дерби, обе команды хорошо играют, но по-разному»
12 Сентября
23:22 · Италия. Серия А
Агент Элмаса отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Интер»
22:48 · Италия. Серия А
Фраттези повторил достижение Вьери 20-летней давности
21:58 · Италия. Серия А
Гендузи – о переходе в «Лацио»: «Мне очень близки идеи Сарри»
19:19 · Италия. Серия А
​Старший сын Паоло Мальдини повесил бутсы на гвоздь
18:44 · Россия. Премьер-лига
Миранчук – в заявке «Аталанты» на Лигу Европы
13:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола, Клопп или Моуринью: назван лидер по тратам на трансферы среди тренеров 4
Все новости
Рекомендуем