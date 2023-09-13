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Чемпионат Италии. Серия А

Дешам поддержал Погба после проваленного допинг-теста

13 Сентября 2023 • 07:53 Комментировать

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о ситуации полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба. Звездный хавбек провалил проверку на допинг и рискует получить длительную дисквалификацию.

«Я был шокирован этой новость. На плечи Погба снова упадет тяжелый груз. Это очень грустное известие для нашей команды. Я не верю, что Поль мог специально принимать допинг. Я поддерживаю его в этой ситуации. У него есть силы и характер, чтобы преодолеть все это», - передает слова специалиста Lequipe.

Напомним, что Погба сдал положительный допинг-тест после поединка первого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Удинезе» (3:0). Игроку вскоре предстоит повторная проверка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дидье Дешам Поль Погба
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