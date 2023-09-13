Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может стать приоритетной трансферной целью мадридского «Реала» в скором будущем.

Гранд Ла Лиги рассчитывает усилить атакующую линию в следующее летнее окно, и президенту клуба Флорентино Пересу нравится кандидатура нигерийского форварда, докладывает Fichajes. В ближайшие месяцы «Реал» будет внимательно следить за ситуацией с 24-летним игроком. «Наполи» оценивает своего лидера более чем в 100 млн евро.

В активе Виктора Осимхена, ставшего лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Серии А, 62 забитых мяча и 14 голевых передач в 104 поединках за коллектив из Неаполя. В текущей кампании футболист трижды поразил ворота соперников, проведя три матча.