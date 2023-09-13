​Дзофф вступился за Доннарумму

Легендарный итальянский голкипер Дино Дзофф решил вступиться за Джанлуиджи Доннарумму, которого часто критикуют за его ошибки. Дзофф напомнил о том, что именно Доннарумма стоял в воротах на триумфальном для итальянской сборной чемпионате Европы в 2021 году.

- Доннарумма принес нам победу в чемпионате Европы. Тот гол от Македонии пропустил бы любой голкипер. Но нам действительно не повезло, не смогли обыграть среднюю команду. Так можно остаться без места на чемпионате Европы, - цитирует слова Дзоффа pianetamilan.it.

Дино Дзофф защищал цвета итальянской сборной по футболу с 1968 по 1983 год.