Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Дзофф вступился за Доннарумму

13 Сентября 2023 • 01:40 Комментировать

Легендарный итальянский голкипер Дино Дзофф решил вступиться за Джанлуиджи Доннарумму, которого часто критикуют за его ошибки. Дзофф напомнил о том, что именно Доннарумма стоял в воротах на триумфальном для итальянской сборной чемпионате Европы в 2021 году.

- Доннарумма принес нам победу в чемпионате Европы. Тот гол от Македонии пропустил бы любой голкипер. Но нам действительно не повезло, не смогли обыграть среднюю команду. Так можно остаться без места на чемпионате Европы, - цитирует слова Дзоффа pianetamilan.it.

Дино Дзофф защищал цвета итальянской сборной по футболу с 1968 по 1983 год.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дино Дзофф Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
01:54 · Германия. Бундеслига
Коман отговаривал Павара от перехода в «Интер», утверждая, что «Бавария» лучше слухи
01:40 · Италия. Серия А
​Дзофф вступился за Доннарумму
00:44 · Италия. Серия А
​Бергоми: «Не могу предсказать исход дерби, обе команды хорошо играют, но по-разному»
12 Сентября
23:22 · Италия. Серия А
Агент Элмаса отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Интер»
22:48 · Италия. Серия А
Фраттези повторил достижение Вьери 20-летней давности
21:58 · Италия. Серия А
Гендузи – о переходе в «Лацио»: «Мне очень близки идеи Сарри»
19:19 · Италия. Серия А
​Старший сын Паоло Мальдини повесил бутсы на гвоздь
18:44 · Россия. Премьер-лига
Миранчук – в заявке «Аталанты» на Лигу Европы
13:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола, Клопп или Моуринью: назван лидер по тратам на трансферы среди тренеров 3
12:42 · Германия. Бундеслига
Бонуччи решил подать в суд на «Ювентус»
12:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» может выгнать Погба
03:21 · Италия. Серия А
​Каннаваро: «Итальянский футбол надо усиливать»
01:35 · Италия. Серия А
Рабио: «Я предпочитаю отдыхать, чем таскаться по Ибицам и ещё невесть где»
00:27 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» прокомментировали проваленный допинг-тест Погба
00:14 · Италия. Серия А
Агент: «Погба никогда не хотел нарушать правила»
Все новости
Рекомендуем