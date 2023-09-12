Фраттези повторил достижение Вьери 20-летней давности

Полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези отметился дублем в матче за сборную Италии.

23-летний игрок открыл счёт в поединке со сборной Украины на 12-й минуте, а на 29-й стал автором дубля. Согласно сведениям Opta, Фраттези – первый со времён Кристиана Вьери представитель «Интера», дважды отличившийся в матче за итальянскую национальную команду. Знаменитый экс-форвард сделал это в марте 2003 года в игре с Финляндией.

До сегодняшнего дня в активе Давиде Фраттези был один забитый мяч в шести встречах за сборную Италии.

Текстовая трансляция матча доступна на портале LiveResult.ru.