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Чемпионат Италии. Серия А

Фраттези повторил достижение Вьери 20-летней давности

12 Сентября 2023 • 22:48 Комментировать
Италия
2:1
Украина
1 1.52 X 4.15 2 7.30
2-й тайм

Полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези отметился дублем в матче за сборную Италии.

23-летний игрок открыл счёт в поединке со сборной Украины на 12-й минуте, а на 29-й стал автором дубля. Согласно сведениям Opta, Фраттези – первый со времён Кристиана Вьери представитель «Интера», дважды отличившийся в матче за итальянскую национальную команду. Знаменитый экс-форвард сделал это в марте 2003 года в игре с Финляндией.

До сегодняшнего дня в активе Давиде Фраттези был один забитый мяч в шести встречах за сборную Италии.

Текстовая трансляция матча доступна на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Италии Кристиан Вьери Давиде Фраттези
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ИТАЛИЯ УКРАИНА
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