Гендузи – о переходе в «Лацио»: «Мне очень близки идеи Сарри»

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи объяснил своё решение перебраться в клуб.

Напомним, что француз пополнил ряды римлян в конце августа, перейдя из «Марселя» на правах аренды с обязательством выкупа.

«Лацио» – великий клуб, известный не только в Италии, но и во всей Европе. Надеюсь, здесь я продолжу своё развитие и смогу выиграть трофеи.

Определённую роль сыграл и Маурицио Сарри, которого я считаю отличным тренером. Мне близки его футбольные идеи – думаю, выступая в рамках этой философии, я смогу преуспеть», – цитирует журналист Альфредо Педулла 24-летнего хавбека «Лацио», уже успевшего дебютировать за команду в поединке с «Наполи».