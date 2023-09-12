Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сдал положительный тест на допинг – в организме футболиста выявили повышенный уровень тестостерона. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, провал допинг-пробы, вероятно, связан с пищевой добавкой, которую Погба купил в США. Эту добавку 30-летний полузащитник приобрёл по свету своего американского друга, который является врачом.

Отмечается, что клуб и медицинский персонал «Ювентуса» не знали, что Погба употребляет эту добавку. Теперь «старая синьора» может расторгнуть трудовое соглашение с французским футболистом.

В сезоне 2023/2024 Поль Погба успел провести два матча в чемпионате Италии.