​Старший сын Паоло Мальдини повесил бутсы на гвоздь

Старший сын легендарного Паоло Мальдини, Кристиан, объявил о завершении футбольной карьеры - он решил заняться чем-то иным. С 2004 по 2016 год Кристиан играл за детские и молодежные команды «Милана», но не закрепился там, будучи вынужденным искать себе места менее престижные.

Его последним клубом был «Про Сесто», Кристиан выступал там с 2019 по 2022 год, в Серии Б. Как уточнил авторитетный журналист Николо Скира, Кристиан попробует заняться карьерой менеджера, а, возможно, каким-то образом скооперируется с отцом, который также остался без работы после июньского увольнения из «Милана».