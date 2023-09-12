«Ювентус» может выгнать Погба

Руководство туринского «Ювентуса» может досрочно разорвать трудовое соглашение с полузащитником Полем Погба из-за проваленного допинг-теста.

Как информируют журналисты La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» избавится от проблемного футболиста, если тот не докажет свою невиновность. Погба провалил проверку на запрещенные препараты после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игроку грозит длительная дисквалификация, если вторая проба покажет положительный результат.

Поль играет за туринский коллектив с июля 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года.