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Чемпионат Италии. Серия А

​Каннаваро: «Итальянский футбол надо усиливать»

12 Сентября 2023 • 03:21 Комментировать

Бывший защитник итальянской сборной Фабио Каннаваро прокомментировал невыразительные результаты итальянской сборной, несмотря на то, что два года тому назад она стала чемпионом Европы, Каннаваро считает, что проблемы начались еще сразу после того, как команда выиграла чемпионат мира в 2006 году.

- Что-то надломилось после Берлина. Мы дважды вылетели с чемпионата мира, и дважды вообще не попали на него. Я думаю, проблемы связаны как с администрацией, так и технического плана. Мы должны усиливать итальянский футбол в целом, иначе окажемся позади не только АПЛ, но Саудовской Аварии, - цитирует слова Каннаваро Il Messaggero.


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