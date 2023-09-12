Рабио: «Я предпочитаю отдыхать, чем таскаться по Ибицам и ещё невесть где»

Французской полузащитник Адриен Рабио уже высказывался насчет своей свободы, заявив, что именно поэтому не заключает спонсорские контракты с производителями спортивного обмундирования.

Но есть еще один важный аспект - Рабио не любит таскаться по спонсорским мероприятиям, даже если они проходят в самых живописных местах планеты.

- Знаете, что следует за такими контрактами, съемки там, съемки сям... Я не люблю это. Лучше отдыхать и набираться сил дома, чем таскаться по всяким Ибицам. Я достаточно зарабатываю, мне не нужны дополнительные деньги, - цитирует слова Рабио итальянское новостное агентство ITASportPress.