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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» прокомментировали проваленный допинг-тест Погба

12 Сентября 2023 • 00:27 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

Пресс-служба «Ювентуса» сделала заявление после новостей о проваленном допинг-тесте полузащитника «старой синьоры» Поля Погба.

«Футбольный клуб «Ювентус» сообщает, что сегодня, 11 сентября 2023 года, футболист Поль Погба получил постановление о превентивной дисквалификации от Национального антидопингового комитета по результатам тестов, проведённых 20 августа 2023 года. Клуб оставляет за собой право рассматривать дальнейшие процессуальные действия», – написано в сообщении клуба на его официальном сайте.

Напомним, что ранее появилась информация о повышенном тестостероне в анализах француза, что может стать поводом для длительной дисквалификации. Перед дальнейшими разговорами об отстранении должна быть проверена вторая проба футболиста, после чего появится ясность о будущем чемпиона мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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