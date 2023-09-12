Агент: «Погба никогда не хотел нарушать правила»

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, прокомментировала проваленный допинг-тест французского игрока.

«Мы ждём повторных анализов и до тех пор ничего сказать не можем. Очевидно, что Поль Погба никогда не хотел нарушать правила», — приводит слова агента чемпиона мира журналист Саймон Стоун.

Ранее появилась информация о проваленном тестировании хавбека, в анализах которого обнаружен повышенный уровень тестостерона. Игрок, вышедший лишь в двух матчах «старой синьоры» в новом сезоне, может быть отстранён от футбола на четыре года.